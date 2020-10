(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Tra i 2 e i 3 miliardi per un nuovo

pacchetto di sgravi contributivi per spingere le assunzioni

stabili e tra i 3 e i 4 miliardi per la proroga selettiva della

Cig Covid per i settori che ancora stentano a riprendersi dalla

crisi. E’ questa, secondo quanto si apprende, l’ipotesi attorno

a cui lavora il governo in vista della manovra. Calcoli e

simulazioni sono ancora in corso e i dettagli, viene spiegato,

saranno definiti anche in base all’analisi del ‘tiraggio’ delle

misure messe in campo finora. Per quanto riguarda gli

ammortizzatori di emergenza, la ‘selezione’ dovrebbe dipendere

dai cali di fatturato, come già avvenuto con la proroga della

Cig contenuta nel decreto agosto. (ANSA).



