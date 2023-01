L’aumento di prezzi è costato ad ogni famiglia italiana, a parità di consumi, ben 2.369 euro nel 2022, con una stangata complessiva che supera quota 61,3 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

Un tasso medio annuo dell’8,1% si traduce infatti a consumi costanti in un maggiore esborso pari in media a +2.369 euro per la famiglia “tipo”, spesa che sale a +3.285 euro annui per un nucleo con tre figli – analizza il Codacons.

A livello provinciale è Catania la città che a dicembre registra l’inflazione più elevata pari al +14,7% su base annua, mentre ad Aosta la crescita dei prezzi si ferma al +8,5% – aggiunge il Codacons, che corregge i dati errati forniti nei mesi scorsi da altre organizzazioni – Se si considera però la diversa spesa per consumi delle famiglie sul territorio, è Milano la città che risente maggiormente dell’inflazione, con il tasso al +12% che si traduce in una maggiore spesa annua in media pari a +3.257 euro a famiglia. Un nucleo residente a Potenza, con una inflazione al 9,2%, spende invece “appena” +1.817 euro all’anno, il valore più basso d’Italia.

Inflazione maggiore spesa annua a famiglia

Catania 14,7% 2.918 euro

Palermo 14,6% 2.898 euro

Messina 13,9% 2.651 euro

Genova 13,5% 2.943 euro

Ravenna 12,8% 3.093 euro

Perugia 12,5% 2.871 euro

Modena 12,3% 2.972 euro

Trento 12,3% 3.219 euro

Bologna 12,0% 2.994 euro

Bolzano 12,0% 3.189 euro

Milano 12,0% 3.257 euro

Firenze 12,0% 2.799 euro

Bari 12,0% 2.082 euro

Padova 11,8% 2.746 euro

Cagliari 11,7% 2.198 euro

Verona 11,6% 2.700 euro

Torino 11,5% 2.645 euro

Livorno 11,5% 2.593 euro

Rimini 11,3% 2.730 euro

Campobasso 11,3% 2.069 euro

Napoli 11,1% 2.245 euro

Reggio Emilia 11,0% 2.658 euro

Brescia 10,9% 2.874 euro

Venezia 10,8% 2.598 euro

Parma 10,7% 2.585 euro

Reggio Calabria 10,5% 1.961 euro

Roma 10,3% 2.412 euro

Trieste 10,2% 2.368 euro

Catanzaro 10,2% 1.905 euro

Ancona 10,1% 2.007 euro

Potenza 9,2% 1.817 euro

Aosta 8,5% 2.103 euro