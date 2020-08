(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Nel secondo trimestre del 2020 sono

crollati i certificati di malattia arrivati ai datori di lavoro

mentre sono cresciuti in media i periodi di assenza. Lo rileva

l’Inps nell’Osservatorio sulla malattia. Nel secondo trimestre

2020 sono arrivati 3.187.689 certificati a fronte dei 5.362.989

presentati nel secondo trimestre 2019 con una riduzione del

40,5%. Il calo è dovuto principalmente al lockdown legato

all’epidemia da coronavirus. “La chiusura delle attività

economiche, per tutto il mese di aprile e parte del mese di

maggio – si legge – ha avuto come conseguenza un accesso molto

limitato agli studi dei medici di base, i quali sono stati

contattati quasi esclusivamente per le certificazioni riferibili

al Covid 19”. Le giornate medie di prognosi per lavoratore con

almeno un giorno di malattia passano da 9,6 nel secondo

trimestre 2019 a 15,3 nello stesso trimestre del 2020 per il

settore privato, e da 9,2 a 17,2 per il settore pubblico.

(ANSA).



