(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Nel mese di settembre sono state

autorizzate 254,9 milioni di ore di cassa integrazione e fondi

di solidarietà, segnando +1.215% sullo stesso mese del 2019 e

-13,2% sul precedente mese di agosto. Lo comunica l’Inps,

specificando che il 98% delle ore di cig ordinaria, deroga e

fondi di solidarietà è stato autorizzato con causale “emergenza

sanitaria Covid-19”. ll numero totale di ore di cig autorizzate

nel periodo dal primo aprile al 30 settembre per l’emergenza

sanitaria risulta pari a 3.058,1 milioni, di cui 1.475,9 milioni

di cig ordinaria, 988,2 milioni per l’assegno ordinario dei

fondi di solidarietà e 594 milioni di cig in deroga.

Per quanto riguarda le domande di disoccupazione, ad agosto

sono state in totale 82.718, tra le 79.868 di Naspi per i

lavoratori dipendenti e 2.850 di DisColl per i collaboratori,

segnando un calo del 18,4% (rispettivamente -19,4% e +26%) nel

confronto annuo e del 71,4% rispetto a luglio (quando erano

state in totale 288.815). (ANSA).



