Più stranieri al lavoro in Italia

Alla fine degli anni Novanta la presenza dei migranti in Italia era relativamente ridotta, mentre nei primi 10 anni del nuovo secolo si è assistito ad una crescita che ha riportato il nostro paese ai livelli di altri paesi europei. Per esempio: dai dati Istat sulla popolazione residente, gli stranieri erano 1,7% nel 1998 e 8,3% nel 2016. Nel 2001 si raggiunse il livello più elevato di lavoro irregolare, pari al 17%, alla vigilia della sanatoria più ampia fino ad allora implementata.

«Se teniamo conto dell’informazione suggerita da questi dati, non stupisce che le diverse sanatorie abbiano avuto un diverso grado di successo, che trova riscontro in tassi di utilizzo (take-up) molto differenziati» si legge nell’analisi Inps. Ad esempio, la sanatoria col maggior grado di regolarizzati in Italia a seguito del D.L. 195/2002 produsse più di 600.000 domande di emersione. L’ultima, del 2012, ha avuto invece un’incidenza inferiore, con circa 134.000 domande.

Per i regolarizzati l’occupazione poi diventa stabile

Se è presto dire come andrà questa volta (una campagna informativa aiuterebbe) certi sono invece i risultati positivi. Quelli di finanza pubblica li abbiamo detti in apertura, per i lavoratori regolarizzati, invece, i precedenti parlano di ingressi permanenti in forme di impiego stabili e formali (due gli studi VisitInps sul tema) senza impatti negativi sui colleghi già impiegati regolarmente. Insomma, non ci sono evidenze che braccianti e badanti stranieri regolarizzati con le passate sanatorie abbiamo sottratto posti di lavoro ad altri colleghi più fortunati.

«I migranti regolarizzati – si legge nelle conclusioni dell’analisi Inps – mostrano una mobilità elevata sul territorio nazionale così come tra i diversi settori. Il saldo netto della attuale sanatoria, come quelle del 2002 e del 2012, potrebbe rivelarsi quindi positivo per il paese nel suo complesso, oltre che per la situazione individuale dei lavoratori regolarizzati». Insomma, prima di parlare di “flop” meglio aspettare e, nel frattempo, magari, sostenere la nuova sanatoria con una buona campagna informativa.

