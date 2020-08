(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Sono oltre 2,5 miliardi le ore di

cassa integrazione e dei fondi di solidarietà autorizzati

dall’Inps tra aprile e luglio per fronteggiare l’emergenza

Covid. Lo si legge nell’Osservatorio sulla cassa integrazione.

Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni

autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio per emergenza

sanitaria – si legge – è pari a 2.539,9 milioni di cui: 1.287

milioni di Cig ordinaria, 782,1 milioni per l’assegno ordinario

dei fondi di solidarietà e 470,8 milioni di cig in deroga. Nel

solo mese di luglio sono state autorizzate 449,6 milioni di ore

con una crescita del 10% su giugno. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram