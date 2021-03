(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Le ore di cassa integrazione per

emergenza sanitaria autorizzate dall’Inps tra il primo aprile

2020 e il 28 febbraio 2021 sono state 4.396,2 milioni, di cui

1.980,3 di cig ordinaria, 1.501,7 per l’assegno ordinario dei

fondi di solidarietà e 914,2 di cig in deroga. Lo fa sapere

l’Inps con l’Osservatorio sulla cassa integrazione. Nel mese di

febbraio 2021 sono state autorizzate

173,3 milioni di ore diintegrazione salariale. Il 97% delle ore di cig ordinaria,deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria Covid-19”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

