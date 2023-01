“Intelligenza artificiale: un’opportunità per le imprese”, arriva l’incontro gratuito promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper, mercoledì 15/02/2023, ore 10:00 – 12:00, in Via Santa Marta 18 a Milano.

L’incontro in presenza ha l’obiettivo di introdurre i concetti principali di come un algoritmo di IA – Intelligenza Artificiale possa essere utile all’impresa, piccola o grande che sia, nel lavoro quotidiano e nelle scelte strategiche.

Programma: prefigurare, interpretare e automatizzare, le 3 parole chiave per chi voglia capirne di più sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per le imprese, i modelli per un’analisi di previsione di eventi e scenari, perché è importante analizzare le grandi quantità di informazioni strutturate e non strutturate, in modo da aumentare la conoscenza dei processi e del business, perché “automatizzare”, cioè eseguire semplici attività prevedendole e strutturandole in anticipo, per ottenere efficienza operativa.

Destinatari: l’incontro è riservato alle micro, piccole e medie imprese con sede legale o sede operativa iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.