(ANSA) – MILANO, 13 FEB – Archiviato l’anno della pandemia,

Intesa Sanpaolo si proietta verso il futuro e punta a

raggiungere l’obiettivo di un utile da 5 miliardi nel 2022. Il

2021 sarà l’anno della fusione di Ubi Banca e la messa a punto

del nuovo piano d’impresa.

La banca guidata da Carlo Messina prevede per il 2021 un

utile di 3,5 miliardi di euro. Resta

centrale la remunerazionedegli azionisti e, una volta superate le restrizioni della Bce,ci sarà la doppia cedola. A maggio è in arrivo la distribuzionedi 700 milioni di dividendi in contanti e la successivarichiesta alla Bce di distribuire, dalle riserve, la parterestante pari al 75% di 3,5 miliardi di utile netto normalizzato2020. In cantiere poi l’acconto sul 2021, dopo l’approvazionedella modifica statutaria da parte della Banca Centrale Europeae dell’assemblea straordinaria.A fine anno sarà messo a punto il nuovo piano d’impresa chesarà poi presentato a inizio 2022. (ANSA).

