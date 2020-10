(ANSA) – MILANO, 06 OTT – Arriva oggi a Firenze il digital

tour di “Imprese Vincenti 2020”, il programma di Intesa Sanpaolo

per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che

quest’anno ha selezionato 144 eccellenze imprenditoriali di

tutta Italia.

Nonostante l’emergenza Coronavirus, sono molte le imprese che

hanno risposto positivamente all’invito di partecipare al

programma di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto

Bain&Company, Elite, Gambero Rosso e, da quest’anno, Cerved e

Microsoft Italia. Si tratta di imprese attive in vari settori

produttivi e, novità di questa edizione, anche nel Terzo

Settore, in un confronto tra mondo profit e non profit nella

logica di sostenibilità e della piena valorizzazione

dell’impatto sul territorio di tutte le tipologie di impresa.

Dopo la prima tappa milanese, oggi è la volta di Toscana e

Umbria con 12 Imprese Vincenti che raccontano la propria

esperienza e il percorso di crescita: Edra, Dicart, Intercom e

LUBE per la categoria Moda e Design; Lapi Gelatine,

Meccanoplastica, Seriplast e Ecopol per la categoria Chimica e

Plastiche; Sampierana, Powersoft, Fucine Umbre e Net Studio per

la categoria Altra Industria e Servizi. “La crisi indotta dal

Covid-19 ha sottolineato la necessità di una visione più ampia

dell’interesse comune e ci ha imposto di ricercare, definire e

proporre soluzioni, anche di credito, con una nuova sensibilità

solidale e sociale radicata nei legami territoriali e nelle reti

sociali ed economiche”, afferma il direttore regionale Toscana e

Umbria di Intesa Sanpaolo, Luca Severini. “Da inizio anno

abbiamo erogato alle aziende toscane ed umbre finanziamenti a

medio-lungo termine, compresi gli interventi per il Covid, pari

a circa 2,7 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi per le imprese

toscane e i restanti per le imprese umbre”. (ANSA).



