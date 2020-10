(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Intesa Sanpaolo è partner

finanziario della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per

il Fondo StudioSì, il finanziamento a tasso zero messo a

disposizione dal ministero dell’Università e della Ricerca in

occasione dell’avvio dell’anno accademico 20/21. Il prestito –

che ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le

ulteriori spese vive connesse allo studio (es. trasporto,

soggiorno, vitto) – è rivolto ai laureati che risiedono o

studiano nel Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia, può

arrivare a un massimo di 50.000 euro ed essere restituito in

massimo 20 anni.



