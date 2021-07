Le azioni della General Motors Co. (NYSE:GM) sono aumentate del 3,53% martedì dopo che la casa automobilistica statunitense ha confermato che sta pianificando di realizzare un pick-up completamente elettrico. Il nuovo veicolo elettrico sarà un veicolo elettrico a grandezza naturale con la targhetta GMC di GM e si rivolgerà al mercato pubblico tradizionale.

La General Motors sta anche lanciando un GMC Hummer completamente elettrico e un altro EV per rivaleggiare con il Silverado di Chevy. La società prevede di lanciare almeno 30 nuovi modelli di veicoli elettrici in tutto il mondo entro il 2025.

Il mercato dei veicoli elettrici ha attirato diversi attori dopo il successo di Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA).

General Motors prevede di eliminare completamente i veicoli che utilizzano motori a combustione interna entro il 2035.

Le azioni GM sono da comprare nel Q3 del 2021?

Dal punto di vista della valutazione, le azioni GM vengono scambiate con un interessante rapporto P/E di 9,07, rendendo il titolo interessante per valutare gli investitori. Inoltre, anche il rapporto P/E forward di GM di circa 7,73 implica una significativa sottovalutazione.

Gli analisti prevedono che gli utili per azione di GM diminuiranno del 5,30% quest’anno prima di crescere a un tasso medio annuo di circa il 13,51% nei prossimi cinque anni. Pertanto, General Motors sarà anche un’entusiasmante opportunità di investimento per gli investitori in crescita.

Fonte – TradingView

Panoramica tecnica: previsione del prezzo delle azioni General Motors per il Q3 del 2021

Tecnicamente, il titolo General Motors sembra essersi ripreso di recente per evitare di cadere in condizioni di ipervenduto nell’indice di forza relativa a 14 giorni. Inoltre, il prezzo delle azioni GM è sceso al di sotto della media mobile a 100 giorni per la prima volta dal luglio dello scorso anno, ma ora sembra pronto a risalire al di sopra. Pertanto, il rimbalzo di martedì potrebbe essere il catalizzatore perfetto per guadagni estesi.

Pertanto, gli investitori possono mirare a profitti a breve termine a circa 59,01 dollari o superiori a 63,86 dollari. I livelli di supporto chiave sono 52,89 e 49,30 dollari.

In conclusione: il catalizzatore per l’acquisto di azioni General Motors

In sintesi, i piani di General Motors per il lancio di un nuovo pick-up completamente elettrico mirano a un segmento strategico del mercato dei veicoli elettrici. Il camion si aggiunge alla sua crescente pipeline di veicoli elettrici e lo spinge più vicino al suo obiettivo di lanciare almeno 30 nuovi modelli di veicoli elettrici entro il 2025.

Gli attuali multipli di valutazione della società rendono il titolo attraente per gli investitori di valore, mentre il rimbalzo di martedì potrebbe essere un catalizzatore per guadagni estesi.