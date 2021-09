Mercoledì, le azioni di Kubota Corp (JPTSE:6326) sono aumentate dell’1,63% dopo aver annunciato una partnership strategica con la società di consulenza e servizi professionali con sede in Irlanda Accenture Plc (NYSE:ACN).

Il produttore di macchinari pesanti vuole accelerare il suo processo di trasformazione digitale in un ambiente aziendale in rapida evoluzione. Kubota sta adattando il suo modello di business per favorire la sostenibilità alimentare, idrica e ambientale.

Utilizzerà il portafoglio diversificato di tecnologie digitali di Accenture, tra cui l’Internet of Things (IoT) e le soluzioni di intelligenza artificiale (AI).

Le azioni Kubota potrebbero essere potenzialmente sottovalutate

Il titolo Kubota ha vissuto un periodo di scambi instabile dall’inizio dell’anno. Il titolo è cresciuto di oltre il 17% tra gennaio e maggio prima di crollare di oltre il 20% fino al 20 agosto. Tuttavia, le azioni sono aumentate dalla scorsa settimana, guadagnando l’8,4%.

Di conseguenza, Kubota ha ottenuto un guadagno netto da inizio anno di appena il 3,35%, che quota il titolo a un interessante rapporto P/E di 16,25, rendendolo un’opzione interessante per gli investitori di valore.

Inoltre, il titolo scambia anche un rendimento da dividendo dell’1,73%, al momento della stesura di questo documento, fornendo uno strato di protezione in mezzo alla sua recente volatilità. Pertanto, le azioni Kubota sembrano una buona opzione sia per gli investitori di valore che per gli investitori di dividendi prima del suo entusiasmante processo di trasformazione digitale.

Fonte – TradingView

Kubota potrebbe essere sul punto di scoppiare

Tecnicamente, le azioni Kubota sembrano essere scambiate all’interno di una formazione di canale laterale nel grafico intraday.

Il titolo è recentemente rimbalzato dal supporto della linea di tendenza dopo aver toccato il fondo a circa ¥ 2.126 (19,26 dollari) per salire sopra ¥ 2.311 (20,94 dollari). Tuttavia, non ha ancora raggiunto le condizioni di ipercomprato nell’indice di forza relativa a 14 giorni, lasciando spazio a ulteriori movimenti al rialzo.

Di conseguenza, il titolo potrebbe superare la resistenza della linea di tendenza, innescando un breakout. Pertanto, gli investitori possono puntare a guadagni estesi a circa ¥ 2.417 o superiori a ¥ 2.526.

D’altra parte, se le azioni Kubota si ritirassero a causa di un cambiamento nel sentimento del mercato, il titolo potrebbe trovare supporto a 2.223 o inferiore a 2.126.

In conclusione: non è troppo tardi per comprare azioni Kubota

In sintesi, sebbene le azioni Kubota abbiano recentemente registrato un picco di oltre l’8%, il titolo deve ancora raggiungere le condizioni di ipercomprato dell’indice di forza relativa a 14 giorni. Inoltre, Kubota sembra potenzialmente sottovalutato in base al suo interessante rapporto P/E di 16,25.

Pertanto, dato l’eccitante futuro dell’azienda nella trasformazione digitale, potrebbe essere il momento di investire nel colosso industriale giapponese.