(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Nel 2020 il Pil ai prezzi di

mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con

una caduta del 7,8% rispetto all’anno precedente. In volume il

Pil è diminuito dell’8,9%. Lo rileva l’Istat.

Nell’anno la pressione fiscale complessiva (ammontare delle

imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi

sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al

43,1%, inaumento rispetto all’anno precedente (42,4%). Lo rileva l’Istatspiegando che il dato è legato alla minore flessione delleentrate fiscali e contributive (-6,4%) rispetto a quella del Pila prezzi correnti (diminuito del 7,8%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

