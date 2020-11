(ANSA) – ROMA, 30 NOV – L’inflazione resta negativa a

novembre per il settimo mese consecutivo. Secondo le stime

preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo

per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra

una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base

annua (da -0,3% di ottobre). L’inflazione acquisita per il 2020

è pari a -0,2% per l’indice generale e a

+0,5% per la componentedi fondo, ovvero al netto degli energetici e degli alimentarifreschi.A novembre “si conferma il quadro deflazionistico dei prezzial consumo consolidatosi nei mesi precedenti”, commenta l’Istat.I prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che include iprezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e dellapersona, invece, accelerano a novembre registrando un +1,5%annuo, dal +1,2% di ottobre. (ANSA).

Fonte Ansa.it

