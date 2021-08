(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “La scelta fatta è stata quella di

creare una società che non consumi ricchezza. Oggi consuma

sostanzialmente 30 milioni di euro al mese a carico dello Stato

e della collettività: è una situazione non sostenibile. Ora, Ita

partendo da situazione più ridotta” si immagina “possa

intercettare la ripresa e possa ricrescere. Non da sola. Io vado

ribadendo che sarà il caso di trovare forme di collaborazione.

Magari con ferrovie”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo

economico Giancarlo Giorgetti intervenendo al meeting di Rimini

parlando prima di Alitalia e poi della nuova società Ita.

Rispondendo ai sindacati che oggi hanno chiesto al governo di

intervenire contro la deregulation sui contratti e sul personale

che avrebbe adottato Ita, Giorgetti ha assicurato che il governo

cercherà di “limitare i danni” e di fare il possibile. “Ma il

settore – ha aggiunto – è quello”. (ANSA).



