(ANSA) – MILANO, 27 NOV – Negli ultimi quattro anni, Italgas

ha più che raddoppiato gli investimenti passando, attraverso una

crescita esponenziale, dai 378 milioni del 2016, anno dello spin

off, agli oltre 750 milioni previsti per il 2020. E per il 2021

la società prevede un anno record con una cifra che si attesterà

tra gli 800 e 900 milioni di euro. L’amministratore delegato di

Italgas,

Paolo Gallo, illustra all’ANSA i risultati ottenuti nelcorso degli ultimi anni e le prospettive per il futuro dellasocietà.I risultati finanziari che abbiamo recentemente presentatohanno dimostrato la “grande resilienza di Italgas”, affermaGallo. Nei primi nove mesi del 2020, nonostante il lockdown, “siamo riusciti – aggiunge – a fare più investimenti dell’annoscorso con un incremento del 12% circa. Quindi arriveremo a fineanno con un valore superiore a 750 milioni di euro per gliinvestimenti e sarà il valore più alto da sempre. Nel 2021, poi,prevediamo un anno record che dovrebbe attestarsi tra gli 800 e900 milioni di euro, anche attraverso il recupero di quelli del2020”.Da tempo la società ha avviato una radicale trasformazionedigitale ed ora a inizio 2022 “saremo gli unici al mondo adavere una rete veramente digitale”, aggiunge Gallo. “Stiamocompletando il nostro programma di digitalizzazione ed eccoperchè il 2021 avrà un record di investimenti. Alla fine avremoinvestito oltre due miliardi di euro in sei anni per latrasformazione digitale della nostra rete”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

