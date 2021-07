Il titolo Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) ha aperto mercoledì in rialzo di circa l’1,0%, dato che JPMorgan lo ha definito una delle migliori scelte. Goldman Sachs ha anche ribadito la sua fiducia nell’azienda di elettrodomestici, ottenendo un altro aumento del 2% nel corso della giornata.

JPMorgan e Goldman Sachs hanno obiettivi di prezzo rispettivamente di 278 e 280 dollari su WHR, che rappresentano un rialzo di circa il 29%. La notizia arriva solo un giorno dopo che Whirlpool ha lanciato le tute per intercettazioni in Florida.

Michael Rehaut affronta le paure di Wall Street su Whirlpool



L’analista di JPMorgan, Michael Rehaut, è convinto che Whirlpool sia ben posizionata per sopportare un calo della domanda. Nella sua nota di mercoledì, ha affrontato i timori di Wall Street relativi ai margini della società con sede nel Michigan in Nord America e ha affermato:

“Al contrario, riteniamo che i margini del Nord America siano sostenibili al 15% o più, guidati da anni di miglioramento della produttività e del mix, nonché dalle azioni permanenti di riduzione dei costi dello scorso anno, mentre stimiamo che il turnaround in corso in Europa rappresenti almeno 2 dollari per azione di potere di guadagno incrementale nei prossimi 2-3 anni”.

Al momento, la società è quotata a 13,95 miliardi di dollari ha un rapporto prezzo/utili di 10,40.

Susan Maklari evidenzia sconti inferiori come un buon segno per Whirlpool

Susan Maklari di Goldman Sachs, d’altra parte, ha sottolineato che gli sconti promozionali di Whirlpool durante la festa del Giorno dell’Indipendenza rispetto ai rivali erano i minimi al 6% contro il 10% dello scorso anno.

Sconti più bassi sono un buon segno per Whirlpool perché significa che il produttore di elettrodomestici sta passando costi più elevati ai suoi clienti, ha aggiunto Maklari. La scorsa settimana, anche il presentatore di Mad Money, Jim Cramer, ha detto che gli piaceva molto Whirlpool e che sarebbe stato un acquirente del round lampo di Cramer.

Su base annuale, Whirlpool è ora in rialzo di oltre il 20% nel mercato azionario. La ripresa del titolo è stata eccezionale dal suo minimo di 75 dollari per azione nel marzo 2020 per le interruzioni causate dal COVID-19.