Dal 2021 i rider di Just Eat verranno assunti anche in Italia con contratto di lavoro dipendente e avranno una paga oraria e tutte le tutele assicurate da un rapporto di lavoro subordinato.

” Pensiamo sia un valore aggiunto avere rider che consegnino con noi come dipendenti e, soprattutto, completamente tutelati del punto di vista contrattuale” ha dichiarato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia.



