Kroger riporta £468,94 milioni di utile netto nel Q3.

Le vendite del rivenditore sono state inferiori alle attese nel Q3.

Kroger valuta il riacquisto di azioni a £225,93 milioni nel Q3.

Kroger Co. (NYSE: KR) ha dichiarato giovedì che i suoi profitti nel terzo trimestre fiscale sono stati migliori del previsto, ma le vendite

non hanno stimato le stime.

A 24 sterline per azione, le azioni Kroger sono attualmente un po ‘meno del 15% da inizio anno nel mercato azionario. Le sue azioni sono crollate a 19,96 sterline nell’ultima settimana di gennaio. Kroger ha registrato un massimo da inizio anno di 27,20 sterline per azione a settembre, ma ha perso slancio negli ultimi tre mesi.

Risultati finanziari del Q3 di Kroger rispetto alle stime degli analisti

Kroger ha detto che il relativo reddito netto nel trimestre che si è concluso il 7 novembre si è attestato a 468.940.000 sterline che si traduce in 59,45 penny per azione. In confronto, aveva registrato un utile netto di 195,46 milioni di sterline nello stesso trimestre dello scorso anno o 23,78 penny per azione.

Adeguato per gli articoli una tantum, la società di vendita al dettaglio ha guadagnato 52,77 penny per azione nel terzo trimestre rispetto alla cifra di 34,93 penny per azione di un anno fa. In termini di vendite, Kroger ha registrato una crescita su base annua del 6,3% nell’ultimo trimestre a 22,09 miliardi di sterline.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un aumento di 22,27 miliardi di sterline di vendite nel terzo trimestre. La loro stima per l’utile per azione nel terzo trimestre è stata limitata a 49,79 penny per azione. Nel trimestre precedente, Kroger aveva notato una crescita dell’8,24% dei suoi ricavi nonostante la crisi di COVID-19 in corso che finora ha infettato più di 14 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti.

Kroger ha anche sottolineato giovedì che le sue vendite nello stesso negozio hanno registrato una crescita del 10,9% anno su anno nelle vendite al dettaglio contro una crescita più limitata del 9,3% prevista.

Guida di Kroger per l’intero anno fiscale

Kroger ha valutato il riacquisto di azioni a 225,93 milioni di sterline nel terzo trimestre fiscale. Per l’intero anno finanziario, la società con sede a Cincinnati prevede ora che i suoi utili per azione rettificati scendano tra 2,45 e 2,49 sterline. Si aspetta che le sue vendite annuali nei negozi comparabili vedranno una crescita del 14%.

In confronto, FactSet Consensus per gli utili per azione rettificati di Kroger è pari a 2,45 sterline e per la crescita annuale delle vendite al dettaglio al 12,5%. La scorsa settimana Kroger ha ampliato la sua partnership con il supermercato online britannico, Ocado, per includere capacità di evasione ordini in negozio.

Kroger ha chiuso in media quasi invariata in borsa lo scorso anno. Al momento è quotato a 18,58 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 9,87.

