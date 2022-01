(ANSA) – TOKYO, 24 GEN – La Borsa di Tokyo ha aperto le

contrattazioni in ribasso, con gli investitori scoraggiati dai

ribassi di Wall Street e con timori legati agli esiti della

riunione della banca centrale statunitense prevista per questa

settimana.

L’indice di riferimento Nikkei 225 è sceso dello 0,76

percento, o 210,28 punti, a 27.311,98 all’inizio degli scambi,

mentre il più ampio indice Topix è scivolato dello 0,73 per

cento, o 14,10 punti, a 1.913,08.

Il dollaro ha raggiunto 113,72 yen all’inizio delle

contrattazioni, contro i 113,70 yen di venerdì a New York.

(ANSA).



Fonte Ansa.it