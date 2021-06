In un annuncio di venerdì, Pershing Square Tontine Holdings Ltd (NYSE: PSTH) di Bill Ackman ha confermato di essere in trattative per ottenere una quota del 10% in Universal Music Group per circa $4 miliardi, che sarà il più grande investimento di sempre da una SPAC. L’accordo valuta la società musicale con sede a Santa Monica a circa $42,4 miliardi.

Nell’aprile 2021, la società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) Altimeter Growth Corp ha annunciato una fusione con Grab che ha valutato la più grande società di trasporti e consegne di cibo nel sud-est asiatico a oltre $30 miliardi. Secondo SPAC Research, è finora la più grande fusione SPAC della storia.

Pershing Square di Ackman non è interessata a una fusione



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





PSTH ha evidenziato venerdì di non essere interessata a una fusione e l’accordo non influirà sul piano di Universal Music di quotare le sue azioni su Euronext Amsterdam entro la fine dell’anno, nel terzo trimestre. La società musicale globale è sostenuta da Vivendi (conglomerato dei media francesi) come proprietario di maggioranza e Tencent (gigante tecnologico cinese) come azionista di minoranza.

Le azioni di Vivendi SE hanno toccato un massimo intraday di $35,95 nella sessione mattutina di venerdì. Tuttavia, nel pomeriggio il prezzo è sceso a $35,24 per azione. Vivendi ha iniziato l’anno 2021 ad un prezzo per azione di $32,06.

Secondo una stima di Midia Research, Universal Music è la più grande etichetta discografica del mondo. Sede di artisti importanti come Taylor Swift, Drake e The Beatles, ha attualmente una quota di mercato vicina al 30%. PSTH ha valutato Universal Music nettamente più di $7,91 miliardi, cifra a cui SoftBank aveva cercato di acquisire la società musicale nel 2013.

Anche Hellman & Friedman volevano una quota del 10% in Universal Music

Ackman ha battuto l’offerta di Hellman & Friedman (società di private equity) per una quota del 10% in Universal Music con una valutazione di $36,51 miliardi. I termini definitivi dell’accordo SPAC potrebbero richiedere giorni o settimane per essere divulgati, secondo le persone con conoscenza della questione. La notizia arriva un mese dopo che l’investitore miliardario di hedge fund ha venduto azioni di Starbucks e ha acquistato azioni Domino’s Pizza.

Le azioni PSTH hanno aperto di oltre il 10% in ribasso nel mercato azionario venerdì per scambiare a $22,30 per azione. Su base da inizio anno, è ora in calo di oltre il 15%. SPAC di Ackman ha debuttato alla Borsa di New York lo scorso anno a settembre ad un prezzo per azione di $21,60. Al momento, è valutata $4,43 miliardi.