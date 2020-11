Gli ingranaggi dell’economia italiana procedono a velocità diverse. L’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19 ha determinato, in alcune aree del Paese, una progressiva contrazione delle imprese, mentre, in altre, le aperture di nuove aziende superano le chiusure.

Si registrano più iscrizioni, che cancellazioni al Registro Imprese e il saldo della nati-mortalità delle attività economiche resta positivo in Italia.

Lo studio condotto da Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico Aforisma (school of management,

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements

Mi piace: Mi piace Caricamento...

associata Asfor), prende in esame tutte le imprese attive, cioè quelle iscritte in Camera di Commercio, che esercitano l’attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto. Si tratta, dunque, di un sottoinsieme dello stock delle imprese registrate. La variazione tendenziale è la variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (variazione annuale).Risulta positiva in Campania (+1,30 per cento), Sicilia (+1,21), Lazio (+0,94), Puglia (+0,54), Sardegna (+0,46), Calabria (+0,40), Trentino-Alto Adige (+0,21), Abruzzo (+0,05), Basilicata (+0,03), mentre è negativa in Umbria (-0,05), Toscana (-0,32), Piemonte (-0,46), Liguria (-0,49), Lombardia (-0,56), Veneto (-0,58), Emilia Romagna (-0,64), Friuli Venezia Giulia (-0,81), Marche (-0,94), Valle D’Aosta (-1,08), Molise (-1,10).Riguardo alle province, il trend è positivo a Napoli (+2,03), Catania (+1,97), Caserta (+1,40). Al 13° posto, si classifica la provincia di Taranto (+0,92), al 14° quella di Lecce (+0,80), al 19° quella di Brindisi (+0,61), al 20° quella di Bari (+0,56), al 40°, in territorio negativo, quella di Foggia (-0,04). Le ultime tre province italiane sono Sondrio (-1,53), Rovigo (-1,54), Mantova (-2,03).Riguardo ai settori, crescono i comparti delle costruzioni (6.621 imprese in più); delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+5.563); del noleggio e dei servizi di supporto alle imprese (+4.729); delle attività immobiliari (+3.879). In flessione, invece, il commercio (13.268 imprese in meno); l’agricoltura (-6.624); le attività manifatturiere (-5.575).