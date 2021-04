(ANSA) – ROMA, 16 APR – Sono 305mila le assunzioni

programmate dalle imprese per aprile e 984mila per il trimestre

aprile-giugno. Quasi 14mila i contratti di lavoro in più

rispetto a marzo 2021 (+4,7%) ma si registrano ancora 110mila

contratti in meno nel confronto con aprile 2019 (-26,4%). E’

quanto mostra il Bollettino mensile del Sistema informativo

Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

L’industria programma per aprile 115mila entrate (+5mila

rispetto al mese precedente). Sono 68mila i contratti

pianificati dai settori manifatturieri a cui si aggiungono 5mila

entrate programmate dalle Public Utilities e circa 42mila

ingressi previsti dalle costruzioni. Fra i settori

manifatturieri si segnalano in particolare le industrie

meccaniche ed elettroniche (18mila entrate), le industrie

metallurgiche e dei prodotti in metallo (17mila) e le industrie

alimentari, bevande e tabacco (10mila).

I servizi invece prevedono per aprile 190mila contratti di

lavoro da stipulare: 9mila in più rispetto al mese precedente ma

110mila in meno su aprile 2019. Turismo e commercio sono i

settori che registrano la maggiore flessione tendenziale della

domanda di lavoro – sempre rispetto al periodo pre-Covid –

rispettivamente con -76mila (-77,4%) e -13mila entrate (-21,9%).

Dinamica positiva per i soli servizi ICT e servizi avanzati per

cui si segnalano rispettivamente 3mila entrate in più (+28,5%) e

circa 800 in più (+4,5%) di quanto previsto ad aprile 2019.

) (ANSA).



Fonte Ansa.it

