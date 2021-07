La Gianetti Fad Wheel, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento con il conseguente licenziamento di 152 lavoratori, i quali hanno ricevuto la notizia via email.

La decisione è “assolutamente collegata allo sblocco dei licenziamenti” varato nei giorni scorsi dal Governo: lo ha dichiarato all’ANSA Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza.

“Siamo alla barbarie, difenderemo i posti di lavoro – ha proseguito il sindacalista -, nulla lasciava presagire un epilogo di questa natura, venerdì gli operai che hanno finito il turno di notte si erano salutati dandosi appuntamento per domani”, quando hanno invece ricevuto, sabato pomeriggio, “una mail con la quale si annunciava la collocazione in ferie per poi andare in permesso retribuito fino a quando non si chiuderà definitivamente lo stabilimento di Ceriano”.

“Essere licenziati via mail è una vera e propria indecenza – ha proseguito – che calpesta la dignità delle persone e per questo siamo in assemblea permanente, con presidi ai cancelli a difesa dei posti lavoro. Stupisce che la Gianetti, associata a Confindustria, se ne freghi di quanto sottoscritto tra Governo e parti sociali”, annunciando “la chiusura dello stabilimento ed il licenziamento delle persone senza neppure far ricorso agli ammortizzatori sociali”. Infine ha concluso: “Confindustria è in grado di garantire che le aziende a lei associate rispettino i patti siglati con il sindacato?”.



