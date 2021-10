(ANSA) – MILANO, 22 OTT – E’ stata recintata l’area dove i

lavoratori della Gianetti Ruote, società di Ceriano Laghetto

(Monza) i cui 152 dipendenti sono stati licenziati il 3 luglio

scorso con una e-mail, hanno presidiato giorno e notte per non

far chiudere l’azienda specializzata in produzione di ruote per

camion, tir, mezzi pesanti e Harley Davidson. Lo denuncia la

Fiom-Cgil.

Sono state installate transenne che chiudono l’intera area,

sottolinea il sindacato che parla di “ennesima beffa” e più in

generale di “lavoratori abbandonati” e chiede che “le

istituzioni tornino a fare la propria parte” perché “serve con

urgenza che la politica rimetta al centro dell’agenda il lavoro

ed i lavoratori”.

“La recinzione è comparsa dopo che nei giorni precedenti sono

state smontate e portate via le strutture – tenda degli alpini,

gazebo da utilizzare per cucinare e container che fungeva da

magazzino – necessarie al mantenimento della presenza e

permanenza dei lavoratori davanti ai cancelli per impedire lo

smantellamento degli impianti e la fuga senza alcuna

ripercussione per il problema sociale ed occupazionale che la

proprietà di Gianetti sta causando sul territorio”, viene

rimarcato.

“Quanto sta avvenendo sulla vertenza Gianetti è preoccupante

per tutto il Paese – dichiarano Stefano Bucchioni e Pietro

Occhiuto della Fom-Cgil Monza e Brianza – siamo di fronte ad una

situazione che rende palese la debolezza delle istituzioni nei

confronti delle scelte di fondi e multinazionali che vengono in

Italia, magari anche utilizzando soldi pubblici, per poi in una

logica di mercato portare le produzioni ed il lavoro altrove

senza preoccuparsi del disagio sociale che causano e senza che

questo possa essere impedito”. (ANSA).



Fonte Ansa.it