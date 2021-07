(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Le denunce di infortunio sul lavoro

presentate all’Inail tra gennaio e giugno sono state 266.804

(+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020), 538 delle quali

con esito mortale (-5,6%). In aumento le patologie di origine

professionale denunciate, che sono state 28.855 (+41,9%). Lo fa

sapere lo stesso Istituto, rimarcando che i dati mensili sono

fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda in particolare i casi mortali, l’Inail

sottolinea che Il confronto tra il 2020 e il 2021 “richiede

cautela in quanto i dati delle denunce mortali degli open data

mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono

provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia da Covid-19,

con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di ‘tardive’ denunce mortali da contagio, in particolare relative

al mese di marzo 2020”. (ANSA).



Fonte Ansa.it