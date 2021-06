«Siamo in un momento cruciale per il mondo del lavoro, in particolare per i settori labour intensive, perciò il progressivo sblocco dei licenziamenti deve tener conto delle diverse specificità del mondo dei servizi. Dobbiamo ricordare che siamo ancora in una fase delicata e che le realtà dei servizi organizzate in maniera industriale giocheranno un ruolo importante nel tamponare la perdita di occupazione ed accogliere forza lavoro – soprattutto se qualificata- proveniente da altri settori.

Abbiamo di fronte un percorso che va accompagnato dal giusto uso della cassa integrazione e dalla messa in campo di nuove misure volte alla decontribuzione del costo del lavoro a favore di donne, giovani e dei settori fortemente colpiti dalla crisi come la ristorazione collettiva e lavanolo. Occorrono, soprattutto, nuove politiche di welfare e ammortizzatori sociali per salvare in primis il capitale umano, che è il nostro principale valore».

Lo dichiara il presidente di Confindustria Servizi HCFS Lorenzo Mattioli, federazione confindustriale che raccoglie imprese del facility, pulizie e sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione individuale e ristorazione collettiva.