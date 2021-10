Investi in criptovaluta, azioni, ETF & altro in pochi minuti con il nostro broker preferito, eToro

In sintesi, sebbene le azioni Clorox abbiano ancora spazio per correre prima di raggiungere condizioni di ipercomprato, il rally potrebbe essere interrotto prima dei risultati FQ1 di lunedì a causa del calo delle vendite e dell’aumento dei costi.

Tuttavia, date le attuali aspettative degli investitori, il titolo potrebbe anche scendere bruscamente se non rispetta le stime. Pertanto, gli investitori potrebbero puntare a profitti al rialzo a $168,38 e $172,90, mentre coloro che cercano di vendere allo scoperto il titolo prima degli utili potrebbero guadagnare a $159,81 e $156,00.

E con le azioni che hanno più spazio prima di testare nuovamente la resistenza della linea di tendenza, l’attuale rimbalzo potrebbe continuare in vista dei risultati del Q1.

Pertanto, sebbene il titolo venga scambiato a multipli di valutazione ragionevoli di 29,45 P/E e 24,50 P/E forward, gli investitori potrebbero non essere ancora del tutto persuasi a scommettere sul titolo.

Venerdì, le azioni di Clorox Co. ( NYSE:CLX ) sono leggermente aumentate mentre gli investitori si preparavano per i suoi prossimi risultati trimestrali. La società riporterà i risultati fiscali del primo trimestre 2022 il 1° novembre dopo la chiusura dei mercati. Il mercato si aspetta che l’azienda manchi le aspettative degli analisti a causa del calo delle vendite e dell’aumento dei costi.

Le azioni Clorox sono da comprare in vista dei risultati fiscali del Q1 2022?

