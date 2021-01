Il consiglio di amministrazione di US Bancorp ha adottato un piano di riacquisto di azioni da $3 miliardi.

Le azioni di questa banca rimangono interessanti per gli investitori orientati al lungo termine.

Anche con la pandemia COVID-19, gli affari di questa banca stanno andando bene.

Le azioni della US Bancorp (NYSE: USB) sono aumentate da 38

Analisi fondamentale: le azioni di questa banca rimangono interessanti per gli investitori a lungo termine

a 47 dollari dall’inizio di novembre e il prezzo attuale è di circa 46,5 dollari. Il consiglio di amministrazione di US Bancorp ha approvato il riacquisto fino a 3 miliardi di dollari di azioni ordinarie in circolazione della società e il quadro tecnico implica che il prezzo potrebbe stabilizzarsi sopra i 50 dollari questo gennaio.

US Bancorp è una holding bancaria americana che fornisce prodotti di servizi bancari, di investimento, mutui, fiduciari e di pagamento. Secondo gli analisti, le azioni bancarie potrebbero salire all’inizio dell’anno 2021 poiché la Federal Reserve ha annunciato che consentirà il riacquisto di azioni proprie a partire da gennaio.

Le maggiori banche statunitensi con capitale sufficiente per sopportare le perdite sarebbero autorizzate a pagare dividendi e riacquistare azioni su base limitata. A seguito di questa mossa della Fed, il consiglio di amministrazione di US Bancorp ha approvato il riacquisto fino a 3 miliardi di dollari delle azioni ordinarie in circolazione della società.

La US Bancorp è una banca stabile con una buona posizione nel mercato e, anche con la pandemia di COVID-19, l’attività di questa banca sta andando bene.

US Bancorp ha riportato i risultati del terzo trimestre ad ottobre; i ricavi totali sono aumentati dello 0,7% a/a a 5,96 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione GAAP del terzo trimestre è stato di 0,99 dollari (battuto di 0,10 dollari). Le entrate totali sono aumentate al di sopra delle aspettative (battute di 260 milioni di dollari) e la banca ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,42 dollari/azione, in linea con il precedente.

“La nostra attività bancaria ipotecaria è stata particolarmente forte nel terzo trimestre, poiché abbiamo continuato a supportare le esigenze di finanziamento e rifinanziamento della casa dei clienti e le nostre attività di pagamento hanno beneficiato del miglioramento dell’attività di spesa al consumo con l’apertura delle economie statali e locali,” ha affermato Andy Cecere, Presidente e CEO.

L’attuale rendimento da dividendi è di circa il 3,6% e le azioni di questa banca rimangono interessanti per gli investitori orientati a lungo termine. Le informazioni essenziali per i potenziali investitori sono il fatto che Berkshire Hathaway ha azioni US Bancorp nel suo portafoglio.

Le azioni della US Bancorp sono attualmente valutate in modo interessante e il quadro tecnico implica che il prezzo potrebbe stabilizzarsi sopra i 50 dollari a gennaio.

Analisi tecnica: il quadro tecnico implica che il prezzo potrebbe stabilizzarsi sopra i $50 questo gennaio

Fonte dati: tradingview.com

Quando guardiamo il grafico sopra (periodo di un anno), possiamo vedere che il prezzo di questo titolo si è indebolito da 59 a 28 dollari e poi ha iniziato a salire. In questo grafico, ho segnato livelli di resistenza e supporto significativi.

I livelli di supporto critici sono 45 e 40 dollari; 50 e 55 dollari rappresentano i livelli di resistenza. Se il prezzo supera i 50 dollari, sarebbe un segnale di acquisto e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai 55 dollari. Se il prezzo scende nel prossimo periodo, ogni prezzo in un intervallo da 30 a 40 dollari potrebbe essere un’ottima opportunità per investire in azioni US Bancorp.

In sintesi

US Bancorp è una banca stabile con una buona posizione nel mercato e le azioni di questa banca rimangono interessanti per gli investitori orientati al lungo termine. La Federal Reserve ha annunciato che consentirà il riacquisto di azioni proprie a partire da gennaio e il consiglio di amministrazione di US Bancorp ha approvato il riacquisto fino a 3 miliardi di dollari delle azioni ordinarie in circolazione della società.

