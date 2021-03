Le azioni Deere & Company (NYSE: DE) sono aumentate di oltre il 33% dall’inizio dell’anno e il prezzo attuale delle azioni è di circa $350. Deere ha riportato utili del primo trimestre migliori del previsto a febbraio e la società ha aumentato la sua previsione per il 2021.

Analisi fondamentale: Deere & Company ha innalzato la sua guidance per il 2021

Le azioni di Deere & Company hanno registrato un trend

rialzista dall’inizio dell’anno, supportato dagli utili del primo trimestre migliori del previsto. Deere ha riportato i risultati del Q1 a febbraio: i ricavi totali sono aumentati del 23,3% su base annua a $8,05 miliardi, mentre l’utile per azione GAAP del Q1 è stato di $3,87 (stima mancata di $1,70).



I ricavi dell’agricoltura sono aumentati del 22% nel primo trimestre, i ricavi della piccola agricoltura e dei tappeti erbosi sono aumentati del 27% e le vendite di costruzioni e silvicoltura sono aumentate del 21%. È anche importante ricordare che l’utile netto del trimestre concluso il 31 gennaio è più che raddoppiato attestandosi a $1,22 miliardi.

“John Deere ha dimostrato una buona esecuzione nel primo trimestre, con un margine del 17% per le operazioni sulle apparecchiature. I fondamentali dell’agricoltura sono migliorati in modo significativo durante il primo trimestre e il miglioramento del sentiment si riflette nello stato più recente dei nostri libri ordini e dei programmi di primi ordini”, ha affermato Brent Norwood, Manager di Deere & Company.

La società ha alzato la sua guidance per il 2021 e ha annunciato di aspettarsi un ulteriore aumento dei ricavi mentre l’utile netto dovrebbe essere di circa $4,6 miliardi – $5 miliardi, ben al di sopra della stima di $4,14 miliardi di Wall Street. Deere ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 18% e la scorsa settimana ha dichiarato un dividendo di $ 0,90/trimestre.

Deere & Company potrebbe offrire un forte valore per gli azionisti per molti anni a venire, ma le azioni di questa società sono un po ‘costose al prezzo attuale.



Analisi tecnica: il trend positivo resta intatto

Le azioni Deere & Company hanno registrato un trend rialzista negli ultimi mesi e per ora il trend positivo rimane intatto.

Fonte dei dati: tradingview.com

I livelli di supporto importanti sono $325 e $300, mentre invece $375 e $400 rappresentano i livelli di resistenza. Se il prezzo supera $375, sarebbe un segnale per comprare azioni e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno a $400, ma se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di $300, sarebbe un segnale di “vendita” deciso.

In sintesi

Deere & Company ha riportato utili del primo trimestre migliori del previsto questo febbraio e la società ha aumentato il dividendo trimestrale del 18%. I ricavi totali sono aumentati del 23,3% nel Q1, mentre l’utile netto è più che raddoppiato a $1,22 miliardi. Le azioni di Deere & Company rimangono in un mercato rialzista, il trend positivo rimane intatto, ma se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di $300, sarebbe un segnale di “vendita” deciso. Deere potrebbe offrire un forte valore per gli azionisti per molti anni a venire, ma le azioni di questa società sono un leggermente costose al prezzo attuale.

