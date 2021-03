Le azioni di FedEx Corporation (NYSE: FDX) sono salite di oltre il 130% da marzo 2020 e il prezzo attuale delle azioni è di circa $268. Le azioni FedEx continuano a essere nella zona di acquisto ed è importante dire che questa settimana Barclays ha assegnato un rating di acquisto su FedEx poiché la società ha riportato risultati degli utili del terzo trimestre migliori del previsto.

Analisi fondamentale: Barclays assegna un rating di acquisto su FedEx

FedEx Corporation è una società multinazionale americana di servizi di consegna ben nota per il suo servizio di spedizione notturna e pioniera di un sistema in grado di tracciare i pacchi. Le azioni della società hanno registrato un trend rialzista negli ultimi mesi, supportato dai risultati degli utili migliori del previsto.

FedEx ha riportato i risultati del terzo trimestre a marzo: le entrate totali sono aumentate del 23% su base annua a $21,5 miliardi, mentre il terzo trimestre per azione è stato di $3,47 (oltre le stime di $0,23). I ricavi totali sono aumentati al di sopra delle aspettative poiché la domanda di pacchetti guidata dalla pandemia continua a crescere.

L’utile operativo è migliorato da 483 milioni di dollari nel trimestre dello scorso anno a 1,06 miliardi di dollari, e la direzione dell’azienda prevede che la domanda di soluzioni espresse internazionali rimarrà molto alta nel prossimo periodo.

Secondo il CEO Frederick Smith, la consegna dei vaccini COVID-19 è il compito più importante nella storia dell’azienda. Barclays ha assegnato un rating di acquisto su FedEx questa settimana poiché la società ha riportato risultati degli utili del terzo trimestre migliori del previsto e continua a muoversi nella giusta direzione.

“Dopo aver generato poca o nessuna generazione di cassa negli ultimi anni, prevediamo una prospettiva più brillante per il miglioramento della qualità degli utili in FedEx. L’e-commerce continua a supportare una crescita eccezionale per il vettore di pacchi e le opportunità di miglioramento dei margini sono abbondanti man mano che la collaborazione di rete viene ampliata, l’integrazione TNT è completata e la capacità del fine settimana viene assorbita”, ha riferito Barclays questa settimana di trading.

Argus ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo a $305 su FedEx dopo un rapporto sugli utili positivo in quanto vede FedEx ben posizionata per il successo nel 2021 e, cosa più importante, oltre. “Riteniamo che questo sia un forte gioco a lungo termine e che le azioni siano un acquisto ogni volta che si trovano intorno al livello di $250 nel breve termine, il che significa che sarebbero scambiate a circa 15 volte gli utili FWD, uno sconto sul mercato, con potere di determinazione del prezzo e volumi dalla loro parte”, ha affermato un analista di Argus.

FedEx continua a migliorare la sua posizione sul mercato e se stai cercando un reddito da dividendi in forte crescita e un buon potenziale di rendimento totale, le azioni di questa società non sono una cattiva scelta. Ci sono anche alcuni rischi quando si tratta di acquistare azioni FedEx questo marzo, e se il mercato azionario statunitense entrasse in una fase di correzione più ampia, il prezzo delle azioni potrebbe scendere a livelli molto più bassi.



Analisi tecnica: i rialzisti mantengono il controllo dell’azione dei prezzi

Le azioni FedEx potrebbero avanzare di nuovo sopra il livello di resistenza di $300, mentre il primo segno di inversione di tendenza potrebbe essere se il prezzo scendesse al di sotto del supporto di $240.

Fonte dei dati: tradingview.com

Se il prezzo supera $280, sarebbe un segnale per comprare azioni, e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno a $290, ma se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di $ 240, sarebbe un forte segnale di “vendita”.

In sintesi

FedEx continua a migliorare la sua posizione sul mercato: la società ha riportato risultati degli utili del terzo trimestre migliori del previsto a marzo e Barclays ha assegnato un rating di acquisto per questo titolo. Argus ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo a $305 su FedEx dopo un rapporto sugli utili positivo in quanto vede FedEx ben posizionata per il successo nel 2021 e, cosa più importante, oltre.

