Le azioni di Ford Motor Co. (NYSE:F) sono diminuite del 2,86% venerdì dopo che la società ha richiamato più di 850.000 veicoli a causa di vari difetti. Il prezzo delle azioni è ora sceso di quasi il 15% dal picco del 3 giugno a causa delle continue preoccupazioni sulla fornitura di chip.

L’annuncio di venerdì si è aggiunto agli attuali problemi dell’industria automobilistica che avevano iniziato a svanire a maggio. Tuttavia, il pullback potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per investire in uno dei titoli più interessanti dell’industria automobilistica nel contesto dei piani per la transizione ai veicoli elettrici. Ford ha già compiuto progressi verso i veicoli elettrici sulla base di recenti rapporti che hanno venduto più di 10.000 veicoli elettrici a maggio.

Ford è da comprare a luglio 2021?

Il recente ritiro del titolo Ford ha abbassato il prezzo, creando un’interessante opportunità di investimento.

Le azioni Ford ora scambiano con un interessante rapporto P/E di 14,19. Inoltre, gli analisti si aspettano che l’EPS della società cresca del 175% quest’anno e di un ulteriore 54,98% l’anno prossimo, con un interessante rapporto P/E forward di appena 7,90.

Anche i guadagni di Ford cresceranno in media di circa il 53% in ciascuno dei prossimi cinque anni, con un rapporto PEG di appena 0,27. Pertanto, Ford è un titolo ad alta crescita che è anche significativamente sottovalutato in base ai suoi attuali rapporti P/E.

Panoramica tecnica: previsione del prezzo delle azioni Ford per il Q3 del 2021

Sebbene il prezzo delle azioni Ford debba ancora raggiungere le condizioni di ipervenduto nell’indice di forza relativa a 14 giorni, il recente calo rappresenta un’interessante opportunità di acquisto. Inoltre, il prezzo dell’azione F è anche più vicino alla media mobile a 100 giorni, creando un’altra opportunità per un rimbalzo.

Pertanto, gli investitori possono puntare ai profitti di rimbalzo a circa 14,72 dollari o superiori a 16,19 dollari. I livelli di supporto chiave sono 12,66 e 11,31 dollari.

In conclusione: il catalizzatore per l’acquisto di azioni Ford

Il titolo Ford sembra godere di un solido supporto dalla media mobile a 100 giorni. Il prezzo non è sceso al di sotto dell’indicatore della media mobile da oltre un anno, rendendolo altamente affidabile.

Inoltre, gli attuali multipli di valutazione della società sono entusiasmanti per un titolo in crescita. Pertanto, potrebbe essere meglio acquistare prima che il rimbalzo faccia salire alle stelle il titolo F.