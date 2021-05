Mercoledì, gli Stati Uniti hanno riferito che i prezzi al consumo sono aumentati bruscamente in aprile e hanno portato il tasso di inflazione al livello più alto in quasi 13 anni. Il mercato azionario statunitense resta sotto pressione, il Nasdaq Composite (COMP) si è indebolito di oltre il 2%, e questa situazione influisce negativamente anche sul titolo Netflix.

Analisi fondamentale: le azioni Netflix non sono sottovalutate nonostante l’attuale correzione

Le azioni Netflix si sono indebolite da $539 a $480 dall’inizio di gennaio 2021 e il prezzo attuale è di circa $485. Gli Stati Uniti hanno riferito che l’inflazione è salita al livello più alto in quasi 13 anni e gli investitori continuano a vendere azioni tra i timori per l’aumento dell’inflazione.

L’indice annuale dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ha raggiunto il 4,2% ad aprile (il 3,6% era previsto), mentre la lettura di base è balzata al 3%, superando anche le aspettative. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha recentemente affermato che la FED potrebbe aver bisogno di aumentare presto il tasso di interesse, l’inflazione è aumentata bruscamente e rimarrà alta per molto.

“C’è incertezza sulla durata dell’inflazione nell’attuale ripresa economica perché possiamo vedere aumenti dei prezzi delle case, delle materie prime in tutto il mondo e un aumento della domanda di beni e servizi. L’incertezza sul percorso dei tassi e dell’inflazione è facendo sì che gli investitori riconsiderino i loro portafogli, in particolare in titoli tecnologici e altri che avevano fatto davvero bene l’anno scorso”, ha affermato Brian Vendig, presidente, MJP Wealth Advisors a Westport, Connecticut.

Netflix scambia a più di cinquanta volte l’EBITDA 2020, il valore contabile per azione è inferiore a $30 e la società non paga dividendi. Se confrontiamo il patrimonio netto totale di $12,8 miliardi e la capitalizzazione di mercato di $215 miliardi, possiamo notare che questo titolo non è sottovalutato e l’attuale rapporto rischio/rendimento non è abbastanza buono per gli investitori “value”.

Le azioni Netflix rimangono sotto pressione e se il mercato azionario statunitense entrasse in una fase di correzione più significativa, il prezzo delle azioni potrebbe essere a livelli molto più bassi.

Analisi tecnica: $450 rappresenta un forte livello di supporto

Le azioni Netflix si sono indebolite di oltre il 12% negli ultimi trenta giorni e, secondo l’analisi tecnica, il prezzo potrebbe scendere ancora di più nelle prossime settimane. Il mercato azionario statunitense potrebbe scendere ancora di più questo mese, il che potrebbe aggiungere ulteriore pressione sulle azioni Netflix.

Fonte dei dati: tradingview.com

Se il prezzo scende al di sotto del supporto di $450, sarebbe un segnale di “vendita” fermo e il prossimo obiettivo potrebbe essere di circa $400. D’altra parte, se il prezzo supera la resistenza di $550, sarebbe un segnale per scambiare azioni Netflix e il prossimo obiettivo potrebbe essere di circa $600.

In sintesi

Il mercato azionario statunitense sta perdendo terreno questo mercoledì, il che influenza negativamente anche le azioni Netflix. L’attuale rapporto rischio/rendimento non è abbastanza buono per gli investitori “value” e se il prezzo scende al di sotto del supporto di $450, il prossimo obiettivo potrebbe essere di circa $400.

