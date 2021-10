Mercoledì, le azioni di Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) sono aumentate del 2,5% dopo aver annunciato i suoi risultati trimestrali più recenti. La società ha registrato utili per azione migliori del previsto, ma ha mancato le stime dei ricavi.

D’altra parte, AT&T Inc. (NYSE:T) annuncerà le entrate e gli utili fiscali del terzo trimestre giovedì prima dell’apertura dei mercati. Gli analisti sono ottimisti e prevedono una crescita significativa degli utili.

Quindi, quale azione è l’acquisto migliore?

Comunicazioni Verizon

Verizon ha riportato utili per azione non-GAAP FQ3 di 1,41 dollari, battendo la stima di consenso di Street di 1,36 dollari. Inoltre, anche il suo GAAP EPS di 1,55 dollari è stato superiore alle stime di 0,20 dollari, mentre le entrate per il trimestre sono aumentate leggermente del 4,4% a/a a 32,9 milioni di dollari, mancando la media delle stime degli analisti di 340 milioni di dollari.

VZ viene scambiato con un interessante rapporto P/E forward di 9,85, che lo rende un’opzione interessante per gli investitori di valore. Tuttavia, la sua crescita annuale prevista di circa 3,47 per i prossimi cinque anni è meno attraente per gli investitori in crescita.

Tecnicamente, VZ viene scambiato all’interno di una formazione di canale discendente nel grafico intraday. Tuttavia, il titolo è recentemente rimbalzato dal livello di supporto chiave per salire verso la resistenza della linea di tendenza.

Tuttavia, con le azioni che devono ancora raggiungere condizioni di ipercomprato, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a 54,60 dollari e 55,43 dollari, mentre 52,74 dollari e 51,90 dollari sono livelli di supporto cruciali.

AT&T

Gli analisti si aspettano che i guadagni di AT&T crescano in modo significativo fino a 0,78 dollari per azione, mentre si prevede che i ricavi arrivino a circa 41,4 miliardi di dollari. Di conseguenza, il prezzo delle azioni è rimbalzato di recente per spingere il suo rapporto P/E in avanti a circa 8,10, rendendo il titolo un’opzione interessante per gli investitori di valore.

Tuttavia, la sua previsione di crescita annuale degli utili a 5 anni di appena il 2,70% lo rende meno interessante per gli investitori in crescita.

Tecnicamente, AT&T sembra essere scambiato all’interno di una formazione di canali discendenti, indicando un significativo orientamento ribassista nel sentimento del mercato. Tuttavia, il titolo è recentemente rimbalzato sul supporto chiave per riprendersi dalle condizioni di ipervenduto dell’indice di forza relativa a 14 giorni.

Pertanto, con le azioni che devono ancora raggiungere condizioni di ipercomprato, giovedì l’attuale corsa al rialzo potrebbe continuare dopo gli utili. Gli investitori potrebbero puntare ai profitti a 26,74 dollari e 27,64 dollari, mentre 25,35 dollari è una zona di supporto cruciale.

AT&T sembra l’acquisto migliore

In sintesi, sebbene entrambi i titoli sembrino valutati in modo redditizio nonostante offrano meno in termini di crescita, AT&T viene scambiato a multipli di valutazione leggermente più competitivi.

Inoltre, il suo rendimento da dividendo dell’8,02% è significativamente migliore dell’equivalente di Verizon del 4,77%.