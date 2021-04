De Masi (Adiconsum): con il marketplace nuove opportunità per le piccole aziende

Nell’anno nero per l’economia italiana, arrivano segnali incoraggianti dalle vendite online. Il commercio, complice la pandemia, sta cambiando rapidamente. In che modo le piccole e medie imprese possono sfruttare i nuovi canali di vendita per superare la crisi? A Digitale Italia, il format web di Aidr, nuovo approfondimento sui temi legati alla digitalizzazione. Ospiti della puntata, il presidente di Adiconsum, Carlo De Masi e Gennaro Petrone, commercialista e socio Aidr.

“Il commercio online, esploso in questi mesi, è destinato a diventare parte integrante dell’economia del nostro Paese – ha sottolineato nel corso del suo intervento il presidente di Adiconsum, Carlo De Masi. Oggi, registriamo una forte attenzione anche da parte delle piccole e medie imprese verso i canali digitali di vendita, come i marketplace che consentono loro di potersi affacciare in un mercato nuovo. “La creazione del Marketplace degli Italiani, strumento completamente gratuito per le aziende, promosso dall’associazione Aidr- ha proseguito Gennaro Petrone- va proprio in questa direzione: coinvolgere le piccole e medie realtà, accompagnandole nel processo di transizione digitale. Abbiamo voluto mettere a sistema le nostre professionalità a sostegno del Made in Italy.”

