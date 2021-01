Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ha dichiarato mercoledì che le sue vendite hanno superato i 75 miliardi di sterline per la prima volta nella storia sulla scia della robusta domanda per il suo nuovissimo iPhone 12. Il gigante della tecnologia ha registrato 81,36 miliardi di sterline di entrate nel fisco primo trimestre rispetto alla cifra di un anno fa di 67,06 miliardi di sterline.

hanno registrato un ribasso di oltre lo 0,5% nel trading after-hours. Il produttore di iPhone ha affermato che il suo utile netto nel primo trimestre è stato di 21,01 miliardi di sterline, il che si traduce in 1,23 sterline per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, l’utile netto di Apple è stato di 16,24 miliardi di sterline o 91 penny per azione.



Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato di 75,43 miliardi di sterline nel primo trimestre. La loro stima per gli utili per azione era limitata a un minimo di 1,04 sterline. Mercoledì, in notizie separate dagli Stati Uniti, anche Automatic Data Processing ha pubblicato i suoi risultati finanziari trimestrali.

Apple genera £47,91 miliardi di entrate dagli iPhone

Secondo la multinazionale americana, nell’ultimo trimestre ha generato 47,91 miliardi di sterline di entrate dagli iPhone, il che rappresenta una crescita del 17% anno su anno. Gli analisti, d’altra parte, si aspettavano un calo di 43,68 miliardi di sterline di entrate per iPhone. Le vendite di iPhone erano diminuite del 20,7% nel trimestre precedente.

I ricavi dei servizi, secondo la società con sede a Cupertino, sono stati registrati a 11,51 miliardi di sterline o il 24% in più rispetto allo scorso anno. Con 9,47 miliardi di sterline, i ricavi di altri prodotti sono aumentati del 29% su base annua nel primo trimestre fiscale.

Le stime di consenso per i ricavi di questi due settori si sono attestati rispettivamente a 10,81 miliardi e 8,74 miliardi di sterline.

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Apple

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Apple di mercoledì includono 6,34 miliardi di sterline di entrate Mac, un aumento del 21% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. I ricavi dell’iPad, ha affermato Apple, hanno visto una crescita del 41% nel primo trimestre a 6,16 miliardi di sterline.

Gli esperti, al contrario, avevano previsto un fatturato di Mac leggermente superiore a 6,35 miliardi di sterline nell’ultimo trimestre e un fatturato inferiore a 5,45 miliardi di sterline per iPad. L’azienda tecnologica ha registrato un aumento del suo margine lordo dal 38% al 39,8% nel primo trimestre.

Mercoledì, Apple si è astenuta dal fornire la sua guida finanziaria per il futuro. FactSet Consensus per i suoi utili per azione e le vendite nel secondo trimestre è attualmente pari a 66,46 penny e 54,08 miliardi di sterline, rispettivamente. Al momento, Apple Inc è quotata a 1,75 trilioni di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 43,37.

