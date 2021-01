Mercoledì, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH) ha dichiarato che le sue entrate sono state migliori del previsto nel quarto trimestre fiscale. La società ha affermato che il suo profitto si è contratto nel quarto trimestre, ma il calo è stato inferiore alle stime degli analisti.

Le azioni UnitedHealth sono attualmente scambiate a 258,77 sterline per azione dopo aver recuperato da un minimo di 142,59 sterline per azione di

marzo 2020, quando l’impatto del COVID-19 era al suo apice. Ecco cosa devi sapere sull’investimento in borsa.



Risultati finanziari del Q4 di UnitedHealth rispetto alle stime degli analisti

UnitedHealth ha registrato 1,62 miliardi di sterline di utile netto nel quarto trimestre che si traducono in 1,68 sterline per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo utile netto si è attestato a un aumento di 2,59 miliardi di sterline o 2,69 sterline per azione. In un precedente rapporto pubblicato ad ottobre, la società quotata al NYSE ha affermato che le sue entrate da Optum hanno visto un aumento del 21,4%.

Su base rettificata, l’azienda sanitaria ha guadagnato 1,84 sterline per azione nell’ultimo trimestre. Con 47,91 miliardi di sterline, i suoi ricavi sono aumentati del 7,5% nel quarto trimestre su base annua. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che UnitedHealth avrebbe registrato un fatturato inferiore di 47,56 miliardi di sterline nel quarto trimestre. La loro stima per gli utili per azione era limitata a 1,76 sterline.

La società con sede a Minnetonka ha affermato di aver generato 37,01 miliardi di sterline di entrate dai premi (6,2% in più rispetto allo scorso anno) nel quarto trimestre rispetto ai 37,21 miliardi di sterline previsti. I ricavi dei prodotti, ha aggiunto, hanno registrato 6,36 miliardi di sterline (14% in più rispetto allo scorso anno) rispetto al FactSet Consensus di 6,13 miliardi di sterline. Con 4,21 miliardi di sterline, i ricavi dei servizi hanno guadagnato il 10,2% nell’ultimo trimestre, superando la stima degli esperti di 3,91 miliardi di sterline.

Indicazioni di UnitedHealth per l’intero anno fiscale

Secondo UnitedHealth:

“I risultati operativi del quarto trimestre riflettono il ripristino dei modelli di assistenza, i continui sforzi della società per fornire supporto e sforzi di soccorso per correggere gli squilibri economici causati dalla pandemia e riserve aggiuntive per sconti e attività correlate al termine delle valutazioni dell’anno solare”.

Per l’intero anno finanziario, United Health si aspetta che i suoi utili per azione rettificati siano compresi tra 12,99 e 13,35 sterline. Il rapporto sugli utili dell’azienda americana a scopo di lucro arriva solo poche settimane dopo aver espresso i piani di acquisizione di Change Healthcare per 5,78 miliardi di sterline.

Lo scorso anno UnitedHealth ha avuto un andamento abbastanza positivo sul mercato azionario con un guadagno annuo superiore al 20%. Al momento, la società è quotata a 244,53 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 20,24.

