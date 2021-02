Zoetis Inc. (NYSE: ZTS) ha dichiarato martedì che i suoi ricavi nel quarto trimestre fiscale hanno visto una crescita su base annua dell’8% a 1,29 miliardi di sterline. Il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di 258,21 milioni di sterline che si traduce in 53,94 penny per azione diluita. Su base rettificata, Zoetis ha guadagnato 65,45 penny per azione diluita nel quarto trimestre.

Martedì, le azioni

La performance finanziaria di Zoetis nell’anno fiscale 2020

di Zoetis hanno chiuso la sessione regolare con un calo di circa l’1%. Il titolo è ora scambiato a 120 sterline per azione dopo aver recuperato da un minimo di 67 sterline per azione nell’ultima settimana di marzo 2020, quando l’impatto del COVID-19 era al suo apice. Clicca qui per avere maggiori informazioni sulla volatilità del mercato azionario.



Per l’intero anno fiscale 2020, la compagnia farmaceutica americana ha registrato entrate per 4,82 miliardi di sterline che rappresentano un aumento del 7% anno su anno. Il suo utile netto per l’intero anno ha registrato 1,15 miliardi di sterline o 2,46 sterline per azione diluita. Martedì Zoetis ha registrato 2,77 sterline di utili annuali diluiti per azione su base rettificata.

Il più grande produttore mondiale di medicinali e vaccinazioni per animali domestici e bestiame ha affermato che si aspetta che le sue entrate scendano tra 5,32 miliardi di sterline e 5,43 miliardi di sterline nell’anno fiscale 2021. La sua stima per gli utili per azione rettificati si attesta a 3,21 sterline.

In un annuncio il mese scorso, Zoetis ha affermato di aver ottenuto il 100% nell’indice di uguaglianza aziendale 2021.



I commenti del CEO, Kristin Peck

L’amministratore delegato, Kristin Peck, ha commentato il rapporto sugli utili martedì e ha dichiarato:

“Guardando al futuro, crediamo che questo slancio ci prepari per un forte 2021, anche in mezzo all’incertezza della pandemia di COVID-19 in corso. Prevediamo di continuare a far crescere le entrate più velocemente del mercato nel 2021, guidati dalla continua forza nella cura degli animali domestici; espansione in corso nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, in particolare la Cina; e accelerazione della penetrazione del nostro portafoglio di diagnostica. Di conseguenza, stiamo guidando verso una crescita operativa per l’intero anno dal 9% all’11% dei ricavi”.

La pandemia di Coronavirus ha finora infettato più di 28 milioni di persone negli Stati Uniti e causato poco meno di mezzo milione di morti. Martedì, in notizie separate dagli Stati Uniti, CVS Health Corp ha riportato i suoi risultati finanziari trimestrali.

Zoetis ha avuto un andamento abbastanza ottimista in borsa lo scorso anno con un guadagno annuo vicino al 20%. Al momento, la società con sede nel New Jersey è quotata a 56,86 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 47,76.

