Solo nel 2019 gli scambi tra Cina e Unione Europea ammontavano a 560 miliardi di euro. Per sette anni l’Ue ha negoziato con il governo cinese per raggiungere un accordo che fornisse regole comuni per questi scambi, sostituendo oltre venti accordi bilaterali in essere. Questo trattato, il Comprehensive Agreement on Investement è stato siglato il 30 dicembre scorso. Come si è arrivati a questa firma? Quali sono le

sue implicazioni? Riusciranno le parti a renderlo effettivamente operativo? Per approfondire questi e tanti altri temi legati alle relazioni Ue-Cina, l’associazione degli Alumni dell’Università Cattolica, grazie al lavoro del suo Comitato Far-Middle East, ha coinvolto tre professionisti che, lavorando e vivendo in Cina, possono condividere una visuale privilegiata sul futuro di questo accordo.

“Le nuove relazioni UE-Cina dopo l’Accordo sugli investimenti: profili legali e finanziari”, il titolo del quarto webinar del ciclo “Alumni Global Talks”, in programma mercoledì 17 marzo alle 12.00, cui interverranno Hermes Pazzaglini, alumnus della facoltà di Giurisprudenza ed Equity Partner di Nctm Studio Legale; Matteo Giovannini, Senior Finance Manager ICBC Leasing; Giulia Gallarati, segretario generale e manager della Camera di Commercio Italia-Cina e alumna della Facoltà di Economia.

L’incontro sarà moderato da Mariangela Pira, giornalista economica di SkyTG24.

La diretta del webinar sarà trasmessa in streaming sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, media partner per il ciclo di incontri, e su tutti i social dell’Ateneo e dell’Associazione “Ludovico Necchi”.

Fonte Ansa.it

