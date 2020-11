Macy’s afferma che le sue vendite al dettaglio sono diminuite del 20% nel Q3.

Il grande magazzino oscilla a £68,72 milioni di perdita netta nel Q3.

Le vendite digitali di Macy sono aumentate del 27% a causa della crisi COVID-19 in corso.

Macy’s Inc. (NYSE: M) ha pubblicato giovedì i risultati finanziari per il

terzo trimestre fiscale che hanno evidenziato un calo di oltre il 20% nelle vendite al dettaglio. La società ha attribuito vendite accomodanti alla pandemia di Coronavirus che negli ultimi mesi ha limitato le persone alle loro case.

Il COVID-19 ha finora infettato più di 11 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti. Macy’s aveva tagliato 3900 posti di lavoro aziendali o quasi il 3% della sua forza lavoro a giugno per attutire il colpo economico della pandemia in corso.

Risultati finanziari del Q3 di Macy rispetto alle stime degli analisti

Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe stampato 2,91 miliardi di sterline di entrate nel terzo trimestre. La loro stima di perdita per azione si è attestata a 59,66 penny. Nel suo rapporto di giovedì, Macy’s ha superato entrambe le stime registrando un aumento di 3,01 miliardi di sterline di entrate e una perdita molto inferiore di 14,35 penny per azione nel terzo trimestre.

A 68.720.000 sterline, la catena di grandi magazzini ha detto che la sua perdita netta nel trimestre che si è concluso il 31 ottobre è stata nettamente inferiore a 1,51 milioni di sterline di utile netto nel trimestre analogo dello scorso anno. Macy’s aveva generato 3,90 miliardi di sterline di vendite nette nel terzo trimestre dell’anno precedente.

Nel trimestre precedente, Macy’s aveva registrato 329,19 milioni di sterline di perdite, secondo il rapporto pubblicato nella prima settimana di settembre.

Un calo del 20,2% nelle vendite di negozi comparabili (di proprietà più base con licenza) nell’ultimo trimestre è stato inferiore al 23,3% previsto. La holding americana ha anche dichiarato giovedì che le sue vendite digitali sono aumentate del 27% nel terzo trimestre. L’aumento delle vendite e-commerce, tuttavia, non è stato sufficiente a compensare le perdite dei negozi.

Secondo l’amministratore delegato, Jeff Gennette, le vendite dei segmenti di arredamento per la casa, gioielli e profumi di Macy hanno registrato una crescita a due cifre su base annua nel terzo trimestre.

La performance di Macy in borsa

A 6,91 sterline per azione, Macy’s è attualmente in calo del 45% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da 3,35 sterline per azione nella prima settimana di aprile, quando le restrizioni contro il COVID-19 erano al loro apice. All’inizio dell’anno, le azioni di Macy erano scambiate a 12,48 sterline per azione, che puoi imparare ad acquistare online qui se sei interessato.

Lo scorso anno Macy’s ha registrato un andamento piuttosto negativo in borsa con un calo annuo di circa il 45%. Al momento è quotata a 2,11 miliardi di sterline.

