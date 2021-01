Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) ha riportato martedì i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale che hanno superato le stime di Wall Street nonostante l’impatto della pandemia di Coronavirus in corso. Anche J&J ha superato le previsioni degli analisti nel trimestre precedente.

Martedì, le azioni di J&J hanno guadagnato quasi il 2% nel trading pre-mercato. Il titolo è ora scambiato a 123,71 sterline per azione

dopo aver recuperato da un minimo di 81,14 sterline per azione nell’ultima settimana di marzo 2020 – una buona notizia per gli investitori value.



Risultati finanziari di J&J nel Q4 rispetto alle stime degli analisti

Johnson & Johnson ha affermato che i suoi utili netti nel quarto trimestre sono stati di 1,24 miliardi di sterline, il che si traduce in 47,46 penny per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, i suoi utili netti si erano registrati a un livello significativamente più alto di 2,92 miliardi di sterline o 1,10 sterline per azione.

Su base rettificata, J&J ha guadagnato 1,36 sterline per azione nell’ultimo trimestre. La multinazionale americana ha registrato un fatturato di 16,35 miliardi di sterline nel quarto trimestre rispetto alla cifra di 15,11 miliardi di sterline di un anno fa. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato 15,77 miliardi di sterline di vendite nel quarto trimestre. La loro stima per l’utile per azione era inferiore a 1,33 sterline per azione.

La società con sede nel New Brunswick ha registrato una crescita su base annua dell’1,4% delle vendite dalla sua attività di salute dei consumatori e un aumento del 16,3% delle vendite dal suo segmento farmaceutico nel quarto trimestre. Le vendite di Remicade (terapia dell’artrite reumatoide), ha aggiunto J&J, sono state registrate a 2,92 miliardi di sterline nel quarto trimestre, ovvero il 6% in più rispetto allo scorso anno.

Johnson & Johnson sta attualmente conducendo studi clinici per testare il suo farmaco Remicade come possibile trattamento del COVID-19. Il suo Tylenol è già raccomandato per ridurre la febbre nei pazienti affetti da COVID-19. Secondo J&J, è probabile che pubblichi i risultati provvisori della sua sperimentazione di fase 3 per il suo candidato vaccino contro il COVID-19 più tardi questa settimana.

Guida di Johnson & Johnson per l’anno fiscale 2021

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili della società statunitense di martedì includono un calo dello 0,7% delle vendite dalla sua attività di dispositivi medici. Per l’anno fiscale 2021, J&J prevede ora che le sue vendite scenderanno tra 66,07 miliardi di sterline e 66,95 miliardi di sterline. La sua stima per l’EPS corretto per l’intero anno è ora fino a 7,01 sterline.

Johnson & Johnson ha registrato un andamento leggermente ottimista nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di poco inferiore al 10%. Al momento è quotata a 319 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 26,09.

