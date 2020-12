Le vendite nette di At Home Group sono aumentate del 47,5% nel Q3.

Il rivenditore riporta £35,10 miliardi di utile netto nel Q3.

At Home Group valuta la sua liquidità totale a £268,58 milioni.

At Home Group Inc. (NYSE: HOME) ha dichiarato nella giornata di ieri che il suo utile netto nel terzo trimestre

fiscale è stato pari a £35,10 miliardi, il che si traduce in un utile per azione di 53 pence. In confronto, la catena di vendita al dettaglio di decorazioni aveva riportato £10,88 milioni di utile netto nello stesso trimestre dello scorso anno, ovvero 17,14 pence per azione.

At Home ha anche affermato che i suoi utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) hanno registrato un’enorme crescita annualizzata del 184,9% nel terzo trimestre arrivando a £69,90 milioni. In termini di vendite nette, la società americana ha registrato un aumento del 47,5% su base annua nel Q3, mentre le vendite dei suoi negozi comparabili sono aumentate di un più ampio 44,1% nell’ultimo trimestre.

Nel trimestre precedente (Q2), At Home aveva registrato una crescita del 50,5% delle vendite nette, secondo il rapporto pubblicato nella prima settimana di settembre.

La società con sede a Plano ha migliorato il suo rapporto di leva nel terzo trimestre fiscale a 0,9x. At Home ha ridotto il suo debito a lungo termine nel Q3 a £234,37 milioni e ha valutato la sua liquidità totale alla fine del trimestre a £268,58 milioni.

At Home gestisce attualmente 219 negozi in totale situati in 40 stati. L’azienda quotata al NYSE non ha aperto nessun nuovo negozio nell’ultimo trimestre. Si è inoltre astenuto dal fornire la propria guida per il futuro a causa delle incertezze del COVID-19. La pandemia di Coronavirus ha finora infettato più di 14 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti.

I commenti del CEO Lee Bird

Secondo il CEO Lee Bird:

“A lungo termine, non potrei essere più entusiasta della nostra capacità di espandere la nostra quota di mercato in un settore grande, altamente frammentato e in crescita. Abbiamo il potenziale per aumentare la nostra base di negozi quasi tre volte più grande e le nostre opportunità immobiliari stanno solo diventando più forti. Riteniamo inoltre di poter aumentare notevolmente le entrate per negozio attraverso le nostre strategie in-store e omnicanale. Con la nostra offerta unica e orientata al valore, i membri del team di talento e la crescente base di fedeltà, possiamo essere il rivenditore di decorazioni per la casa preferito per gli anni a venire”.

Ieri, At Home Group ha registrato un aumento di oltre l’1,5% nel trading after-hours. Su base annuale, lo stock è ora vicino a un aumento complessivo del 250%. Al momento, At Home Group ha una capitalizzazione di mercato di £1,18 miliardi.

