(ANSA) – ROMA, 29 APR – Leonardo “ha annunciato un ulteriore

importante rafforzamento della sua presenza negli Stati Uniti”

inaugurando, spiega una nota, la “sua nuova Training Academy per

elicotteri, situata nello stesso stabilimento produttivo di

Filadelfia che include anche produzione e supporto tecnico per

il mercato americano”.

Il lancio della nuova Training Academy era stato annunciato

durante il salone elicotteristico internazionale Heli-Expo nel

2019 ad Atlanta e, nonostante l’impatto della pandemia di

Covid-19, è stata inaugurata due anni dopo, in linea con quanto

pianificato. Rientra “in un investimento di 80 milioni di

dollari destinati alle attività operative negli Stati Uniti,

intesi a fornire servizi in risposta alla crescente domanda di

formazione per piloti, membri degli equipaggi e tecnici addetti

alla manutenzione in Nord e Sud America”.

“Nel nostro settore – commenta l’a.d. Alessandro Profumo – ,

solo le realtà industriali con una chiara visione, strategia e

coerenza nell’esecuzione possono puntare ad un business

sostenibile a lungo termine e diventare asset strategici per i

loro paesi. Vogliamo essere considerati partner, non solo un

fornitore, continuando a garantire servizi ed esperienze

nell’addestramento eccezionali, e integriamo queste capacità

nella nostra offerta unica nel suo genere in campo

elicotteristico, con l’ambizione di diventare il leader mondiale

del settore”.

“Simulazione avanzata, realtà aumentata, intelligenza

artificiale, tutti presenti oggi nella nostra Training Academy

negli USA – dice ancora Profumo – sono esempi di questa visione.

Questa nuova struttura può fare leva sulle rivoluzionarie

tecnologie che stiamo implementando e sugli investimenti in una

profonda digitalizzazione della nostra offerta e dei nostri

processi”. (ANSA).



