(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Babcock e Leonardo “annunciano la

firma dell’accordo di collaborazione che le vedrà fare fronte

unico per il programma di addestramento dei piloti militari

canadesi, Future Aircrew Training (FAcT)”. Le due società

sottolineano che è “un passo importante”, un “importante

accordo” con cui “mettono a fattor comune le loro competenze ed

esperienze nell’addestramento di equipaggi militari,

riconosciute a livello internazionale, per la costituzione di

una nuova joint-venture denominata Babcock Leonardo Canadian

Aircrew Training”, di cui Jana Lee Murray è program director.

“Unendo le proprie forze – commenta – , Babcock Canada e

Leonardo Canada mettono a fattor comune l’esperienza

internazionale nell’addestramento di equipaggi militari offrendo

una soluzione personalizzata per soddisfare i requisiti della

Royal Canadian Air Force. Siamo impegnati, oggi e nel futuro, a

lavorare insieme ai nostri fornitori, partner e comunità locali

e pronti a fornire una soluzione completamente integrata in

grado di generare un flusso robusto e continuo di piloti e

personale militare in Canada”. (ANSA).



Fonte Ansa.it