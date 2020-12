Linnaeus Group acquista cinque ambulatori specializzati da Pets at Home.

L’accordo da £100 milioni dovrebbe concludersi nel Q1 del prossimo anno.

Il rivenditore riceverà £80 milioni in contanti e £20 milioni se degli obiettivi finanziari vengono raggiunti.

In un annuncio di oggi, Pets at Home Group (LON: PETS) ha affermato che la società veterinaria

Advertisements

Linnaeus Group ha acquistato cinque dei suoi ambulatori di riferimento specialistici per £100 milioni. L’azienda ora desidera espandere la propria presenza nei servizi rivolti ai clienti.

Oggi, il gruppo Pets at Home è sceso di poco sotto il 2% all’apertura del mercato, ma ha riguadagnato la maggior parte della sua perdita intraday nelle ore seguenti. Su base annuale, le azioni (puoi imparare ad acquistarle online qui) sono ora aumentate di circa il 45% dopo un recupero di oltre il 100% da marzo.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





I commenti del CEO Peter Pritchard

Il CEO Peter Pritchard di Pets at Home ha commentato la notizia di oggi e ha dichiarato:

“Lo smaltimento rappresenta un ottimo risultato per tutti i nostri stakeholder. Linnaeus è un noto operatore di ambulatori veterinari con una solida e consolidata esperienza nella gestione degli studi “.

Le attività veterinarie specializzate che Pets at Home ha scaricato includono Anderson Moores nell’Hampshire, Dick White Referrals nel Cambridgeshire, Veterinary Specialists Scotland a Livingston e Northwest Veterinary Specialists e Eye Vet nel Cheshire.

I siti di riferimento gestiscono i casi più complicati di medicina e chirurgia, inclusa l’oncologia per animali domestici e la neurochirurgia. L’accordo dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno. Secondo l’accordo, Pets at Home riceverà £80 milioni in contanti. I restanti £20 milioni saranno soggetti al raggiungimento o meno di determinati obiettivi finanziari.

La notizia è arrivata solo un giorno dopo che Pets at Home ha rivelato di aver acquisito The Vet Connection (fornitore di telemedicina veterinaria) per £15 milioni. Al momento, Pets at Home ha un valore di £2,08 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 29,16.

I commenti del CEO Bart Johnson

Anche il CEO Bart Johnson di Linnaeus Group ha commentato la notizia e ha dichiarato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi e a questi fantastici e stimatissimi ambulatori nella famiglia Linnaeus e di far crescere ulteriormente la nostra offerta, facendo un altro passo verso un mondo ancora migliore per gli animali domestici”.

In notizie separate dall’Europa, il Credit Suisse ha dichiarato di aver proposto Antonio Horta-Osorio per sostituire Urs Rohner come suo presidente. Rohner dovrebbe dimettersi dopo un mandato durato oltre un decennio. Antonio, d’altra parte, è attualmente CEO presso Lloyds Banking Group e dovrebbe dimettersi all’inizio del 2021.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram