Verso la fine di gennaio, una comunità di Reddit nota come WallStreetBets è salita alla ribalta. Sono stati responsabili di un fenomeno noto come short squeeze, che ha portato a un aumento esponenziale dei prezzi per numerosi titoli. Uno di questi titoli era Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY), e ora, 6 mesi dopo, la società è tornata a crescere di valore.

Grazie a questo repentino movimento dei prezzi, molti investitori hanno cercato di scoprire dove comprare azioni BBBY.

Dove comprare azioni Bed Bath & Beyond online



Il posto migliore per acquistare azioni di Bed Bath & Beyond è tramite un broker affidabile con commissioni basse. I broker sono servizi che ti consentono di controllare l’intero portafoglio di investimenti da un’interfaccia online e molti ora dispongono anche di app mobili connesse in modo da poter investire in azioni Bed Bath & Beyond mentre sei in movimento.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le due migliori piattaforme di trading Bed Bath e Beyond:

Cos’è Bed Bath & Beyond?

Fondata nel 1971 e con sede nel New Jersey, negli Stati Uniti, Bed Bath & Beyond Inc. è una catena di vendita al dettaglio americana che offre merci nazionali come mobili, elettrodomestici e articoli decorativi.

Come parte di Fortune 500 e Forbes Global 2000, BBBY ha circa 1.500 sedi sparse negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Con oltre 50.000 dipendenti, BBBY genera oltre $10 miliardi di entrate annuali.

Perché BBBY sta aumentando di valore?

A causa di un evento noto come short squeeze in cui gli hedge fund e altri importanti istituti finanziari sono costretti ad acquistare azioni di una società a prezzi in rapido aumento per coprire le loro posizioni short (vendere).

Devo comprare azioni BBBY?

Dipende da cosa cerchi dal tuo investimento. In questo momento, i fondamenti per BBBY non sono ottimali. Anzi, ha subito uno short squeeze che probabilmente porterà a un aumento della volatilità nel breve termine.

Se non vuoi investire in un titolo instabile, Bed Bath & Beyond probabilmente non fa per te in questo momento, mentre se apprezzi le prospettive di maggiori rischi e potenziali guadagni, acquistare ora potrebbe essere una mossa intelligente.

BBBY mi renderà ricco?

In questo momento, questo sembra improbabile. Tuttavia, se la drammatica ascesa di GameStop e AMC Entertainment ha dimostrato una cosa in particolare, è che in questo mercato tutto sembra possibile.

BBBY viene scambiato a poco più di $43 in questo momento e avremmo bisogno di vedere una spinta significativa per superare significativamente il suo massimo annuale di $53 a gennaio. Assicurati solo di tenere d’occhio il mercato perché se si muoverà, accadrà molto rapidamente.

Target di prezzo di Bed Bath & Beyond

Date le dinamiche uniche del mercato dei “titoli-meme” che attualmente circondano l’azienda, è molto difficile fornire un obiettivo di prezzo BBBY. In effetti, molti analisti ritengono che il titolo sia sostanzialmente sopravvalutato, anche se avevano detto la stessa identica cosa su GME e AMC e guarda come sta andando…

Reazioni sui social riguardo il rialzo di BBBY

Per ulteriori informazioni su Bed Bath and Beyond e altri titoli interessanti, dai un’occhiata alle nostre notizie.