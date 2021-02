Economia L’obiettivo di prezzo di $10 su GameStop è eccessivamente generoso

Anthony Chokumba è un analista al dettaglio di Loop Capital Markets e ha spiegato giovedì su CNBC perché il suo obiettivo di prezzo precedente di 10 dollari su GameStop Corp. (NYSE: GME) è eccessivamente generoso. Analista: GameStop classifica il “più stupido” e il secondo evento “più stupido”. Advertisements

Chokumba ha recentemente sospeso la copertura delle azioni di GameStop a causa dell’estrema volatilità. Questa è una pratica standard tra gli analisti di Wall Street quando un titolo sotto copertura è così lontano dalla realtà. Nel caso di GameStop, le azioni sono aumentate da meno di 3 dollari all’inizio del 2020 a 500 dollari all’inizio del 2021.

Ecco un breve riepilogo su Invezz.com di ciò che è accaduto alle azioni di GameStop a gennaio.

Dopo che le azioni di GameStop hanno raggiunto i 500 dollari all’inizio del 2021, le azioni sono rapidamente tornate al livello di 40 dollari. Mercoledì, le azioni di GameStop hanno continuato a sperimentare “il più grande rimbalzo di gatti morti nella storia di Wall Street”, salendo rapidamente a 200 dollari per azione.

In effetti, una delle storie più “stupide” che Chukumba ha detto di aver mai visto è stata l’ondata di GameStop. Il “secondo” è l’azione di trading di GameStop questa settimana.

Newsflash: CFO è stato appena licenziato

GameStop si è separata dal suo Chief Financial Officer, Jim Bell, poco prima dell’impennata di GameStop mercoledì. Fonti vicine alla questione hanno detto ai media che Bell è stato espulso dal consiglio perché non condivide una visione simile sul passaggio dell’azienda a un business digitale.

Come regola generale, non è mai un “segno positivo” quando un CFO viene licenziato subito dopo la fine di un trimestre di riferimento, ha scritto l’analista. Al contrario, è spesso un “segno molto, molto negativo al punto in cui un obiettivo di prezzo di 10 dollari sulle azioni di GameStop sarebbe stato visto come “generoso”.

“Se stavo ancora coprendo le azioni e il CFO, come ho detto, fosse licenziato solo un paio di settimane prima che dovessero riportare i guadagni, probabilmente abbasserei il mio obiettivo di prezzo.”



GameStop a breve termine contro a lungo termine

Nel breve termine, il mercato azionario è una “macchina per il voto” e nel lungo periodo è una “macchina per pesare”, ha detto l’analista. Ciò significa che a un certo punto oltre il breve termine, le azioni di GameStop dovranno riflettere i suoi fondamentali.

“E i fondamenti di questa azienda sono terribili,” ha detto l’analista.

Una volta che le azioni di GameStop rappresenteranno più accuratamente la realtà, per molti investitori “finiranno male”. Ciò è particolarmente vero per coloro che hanno acquistato le azioni in ritardo rispetto al pubblico iniziale, come Keith Gill, alias “Roaring Kitty”.

“Questo finirà male, non è una questione di se finirà, è solo una questione di quando,” ha detto l’analista.

