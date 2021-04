Mercoledì, Hilton Food Group plc (LON: HFG) ha dichiarato che il suo utile ante imposte ha registrato un aumento nel 2020 grazie a entrate robuste. La società ha attribuito la sua performance rialzista alla crisi del COVID-19 in corso che ha alimentato il consumo domestico lo scorso anno. L’emergenza sanitaria ha finora contagiato più di 130 milioni di persone in tutto il mondo e causato oltre 2,8 milioni di morti.

Mercoledì, le azioni Hilton sono aumentate di quasi il 5% nel trading pre-mercato, ma hanno perso quasi la metà del guadagno intraday all’apertura del mercato. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora scambiato a un prezzo per azione di 11,46 sterline. In confronto, Hilton Food Group aveva iniziato l’anno 2021 a un prezzo inferiore di 10,82 sterline per azione. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Hilton segnala una crescita del 24% dei volumi

Hilton ha affermato che il suo utile ante imposte nell’ultimo anno è stato di 54 milioni di sterline. Nel 2019, il suo utile ante imposte era stato inferiore a 43,2 milioni di sterline. Hilton ha valutato le sue entrate nel 2020 a 2,77 miliardi di sterline contro la cifra di un anno fa di 1,81 miliardi di sterline.

Il business del packaging alimentare ha registrato una crescita su base annua dei volumi del 24%. Hilton ha detto che le sue operazioni in Australia hanno mostrato resilienza dopo il lancio della sua nuova struttura nel Queensland. In notizie separate dal Regno Unito, le azioni della società di consegna di cibo Deliveroo sono aumentate mercoledì mentre gli investitori al dettaglio si sono uniti alle negoziazioni.

Il consiglio di amministrazione di Hilton ha dichiarato mercoledì 19 penny per azione di un dividendo finale, che si traducono in 26 penny per azione di un pagamento per l’intero anno, o il 22% in più rispetto all’anno precedente. Secondo la società quotata nel FTSE 250, i suoi risultati finanziari nel 2021 fino ad oggi corrispondono alle aspettative del management.



I commenti del presidente Robert Watson,

Il presidente di Hilton Food Group, Robert Watson, ha commentato l’aggiornamento finanziario mercoledì e ha dichiarato:

“Rimangono alcune incertezze riguardo al pieno impatto del Covid-19, compresi i potenziali rischi di recessione, ma il nostro modello di business solido e sostenibile e l’ampia diffusione geografica ci fanno credere che siamo in una buona posizione per affrontare qualsiasi sfida futura”.

Nel suo precedente rapporto pubblicato a settembre, la società quotata a Londra aveva registrato un aumento del 17,9% dell’utile operativo rettificato del primo semestre. L’anno scorso, Hilton Food Group plc è rimasta pressoché invariata in media sul mercato azionario. Al momento, l’attività di confezionamento alimentare ha una capitalizzazione di mercato di circa 937 milioni di sterline e un rapporto prezzo/utili di 25,20.

