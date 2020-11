L’utile ante imposte di Sage salirà a £373 milioni nell’anno fiscale 2020.

Il margine di profitto operativo organico è salito al 22,1%.

Sage dichiara 17,25 pence per azione del dividendo finale.

Sage Group plc (LON: SGE) ha dichiarato nella giornata di oggi che il suo utile ante imposte nell’anno fiscale 2020 è stato superiore

a quello dell’anno scorso. L’azienda ha anche sottolineato che l’implementazione della sua strategia su abbonamento sta procedendo come previsto.

Oggi, le azioni Sage hanno aperto con un calo leggermente inferiore al 15%, ma sono risalite di circa il 3% nell’ora successiva. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora quotato a £6,10 per azione rispetto a un aumento di £7,47 per azione all’inizio dell’anno.

Sage era precipitata a un minimo di £5,34 per azione alla fine di marzo, quando l’impatto di COVID-19 era al suo apice. Ulteriori informazioni sui diversi tipi di investimenti in azioni.

Per l’esercizio che si è concluso il 30 settembre, Sage ha riportato £373 milioni di utile prima delle imposte, rispetto al dato dell’anno precedente di £361 milioni. Il margine di profitto operativo organico, ha aggiunto la multinazionale britannica, è sceso al 22,1% nell’anno fiscale 2020 rispetto al 23,8% dello scorso anno.

Secondo Sage:

“Questo margine riflette i continui investimenti per guidare l’esecuzione strategica e include un addebito di 17 milioni di sterline per coprire potenziali crediti inesigibili in relazione al COVID-19”.

La crisi del COVID-19 ha finora contagiato più di 1,4 milioni di persone nel Regno Unito e causato oltre 53.000 morti.

In termini di entrate annuali, Sage plc ha registrato £1,90 miliardi rispetto ai leggermente superiori £1,94 miliardi nell’anno fiscale 2019. Con £1,59 miliardi, i ricavi ricorrenti organici hanno registrato una crescita dell’8,5% quest’anno.

Sage dichiara 17,25 pence per azione del dividendo finale

La società con sede a Newcastle upon Tyne ha anche dichiarato che la penetrazione degli abbonamenti software ha raggiunto il 65% nell’anno fiscale 2020, mentre la penetrazione di Sage Business Cloud è stata del 61%. Per l’anno finanziario in corso, la società di software aziendale prevede ora una crescita annualizzata dal 3% al 5% della crescita organica dei ricavi ricorrenti.

Oggi, il consiglio ha dichiarato 17,25 pence per azione del dividendo finale. In confronto, Sage aveva dichiarato la cifra minore di 16,91 pence per azione del dividendo finale nell’anno fiscale 2019. In notizie separate dal Regno Unito, la Royal Mail ha dichiarato ieri che il suo profitto al lordo delle imposte si è ridotto a £17 milioni nell’H1 fiscale.

Lo scorso anno Sage plc ha registrato un andamento piuttosto positivo sul mercato azionario con un guadagno annuo prossimo al 25%. Al momento, la multinazionale britannica di software aziendale ha un valore di 6,65 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 19,95.

